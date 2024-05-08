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Fed üyesi: Faiz bilmecesi 2024'ü belirsiz kılıyor

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faizlere ilişkin belirsizlik hakkında konuştu. Kashkari, "Faiz bilmecesi 2024'ü belirsiz kılıyor" ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 09:01

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 09:01

"Yeni normal" fikri pandemi sonrası bir klişe haline geldi, ancak Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari bunun doğruluğunun ekonomik olarak kanıtlanabileceğini düşünüyor.

Kashkari, ideal doğal oranın - ya da istihdam artışını güçlü ve enflasyonu istikrarlı tutmak için teorize edilen nötr faiz oranının - pandemiden bu yana yüzde bir artarak yaklaşık %3'e çıkıp çıkmadığını sorguladı.

Kashkari, Milken Enstitüsü'nün küresel konferansındaki bir oturumda yaptığı konuşmada, sonuç olarak Fed'in bir zamanlar muhtemel görünen faiz indirimlerini ertelemesi gerekebileceğini söyledi.

New York Times'a da demeç veren Kashkari, "Şu anda ekonomi çok iyi bir yerde görünüyor. Ekonomik ivme devam ediyor. Çok fazla esneklik var. Görünüşe bakılırsa her şey istikrarlı bir durumda. Dolayısıyla bugün bir senaryo seçmem gerekirse, bir süre daha yatay bir seyir izleyeceğiz gibi görünüyor. Ve bu senaryo altında bir politika yapıcı olarak faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre sabit tutmamız gerektiğini söyleyebilirim" dedi.

Geçen yıl FOMC'nin oy hakkına sahip bir üyesi olan Kashkari, Mart ayında Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesi gerekebileceğini düşündüğünü söylemişti, ancak şimdi duruşu değişti.

"İkide kalmam mümkün. Bire, hatta sıfıra inmem de mümkün," diyerek olası faiz indirimlerini değerlendiren Kashkari, "Veri kümesine bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Şaşırtıcı bir ekonomik ortamla karşı karşıyayız; iyi haber, geçen yılın ikinci yarısında enflasyonda beklediğimizden çok daha hızlı bir düşüş yaşanmış olması. ... Beklediğimizden çok daha güçlü bir ekonomik büyüme yaşadık" ifadelerini de kullanan Kashkari,"Bu iki şey biraz kafa karıştırıcı. Eğer para politikası enflasyonu düşürüyorsa, ekonomik büyümeyi de sınırlıyor olmalı diye düşünürsünüz ama biz bunu görmedik" dedi.

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