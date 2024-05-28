Fed üyesi: Faiz indirimi için acele etmeye gerek yok

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, CNBC'ye verdiği demeçte faiz indirimi konusunda acele etmeye gerek görmediğini söyledi.

"Bekleyip görmeye, fiyatlar konusunda daha fazla güven kazanmaya ihtiyacımız var" diye konuşan Kashkari, "Politika patikası konusunda hiçbir şeyi göz ardı etmemeliyiz. Güçlü iş gücü piyasası nedeniyle Fed iyi bir pozisyonda. ABD ekonomisi kayda değer şekilde dayanıklı, dirençli olmaya devam ediyor. Acele etmemiz ve faizleri indirmemize ihtiyaç görmüyorum" dedi.