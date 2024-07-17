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Fed üyesi faiz indirimi için yıl sonunu işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, faiz indirimi için yılın sonlarının uygun zaman olacağı düşüncesini yineledi.

Oluşturma Tarihi 17 Temmuz 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 17 Temmuz 2024 09:10

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine geri döneceğine dair temkinli iyimserliğini dile getirdi ve faiz indirimi için bu yılın sonlarının uygun zaman olacağını tekrarladı.

Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği seminerinde konuşan Kugler, enflasyonun ılımlı seyrini sürdürmesi ve soğuyan ancak dirençli bir işgücü piyasasının varlığı halinde borçlanma maliyetlerinin "bu yılın ilerleyen dönemlerinde" düşürülmesinin uygun olacağını söyledi.

Kugler, özellikle enflasyon ve istihdam risklerinin çok daha dengeli hale geldiği göz önüne alındığında, veriye bağımlı olma gereğini vurguladı.

Kugler, "Eğer ekonomik koşullar, son üç ayın enflasyon verilerinde görüldüğü gibi daha hızlı bir dezenflasyonla olumlu şekilde gelişmeye devam ederse ve istihdam, son birkaç raporda görüldüğü gibi zayıflasa da dirençli kalırsa, bu yılın ilerleyen dönemlerinde parasal politikayı gevşetmeye başlamanın uygun olacağını öngörüyorum." dedi.

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