CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed üyesi Goolsbee: Faizler oldukça kısıtlayıcı

Fed üyesi Goolsbee: Faizler oldukça kısıtlayıcı

Chicago FedBaşkanı Austan Goolsbee, faizlerin oldukça kısıtlayıcı olduğunu asıl sorunun, bu kısıtlayıcılığın ne kadar süreceği olduğuna dair açıklamada bulundu.

Oluşturma Tarihi 01 Mart 2024 09:14

Son Güncelleme Tarihi 01 Mart 2024 09:14

Chicago FedBaşkanı Austan Goolsbee, geçen yıl mal ve işgücü arzında yaşanan iyileşmelerin bu yıl ABD enflasyonunda daha fazla düşüşe zemin hazırladığına inandığını belirterek, bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarında indirime gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Princeton Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Goolsbee, "Faizler oldukça kısıtlayıcı. Asıl soru, bu kısıtlayıcılığın ne kadar süreceği" ifadelerini kullansa da bu soruya bir yanıt vermedi.

Ancak enflasyon düşmeye devam ederse, Fed'in şu anda %5,25-%5,5 olan politika faizinin sabit tutulsa bile "reel" anlamda giderek daha kısıtlayıcı hale geleceğini söyledi.

Goolsbee, ABD ekonomisinin bu yıl, tarihsel olarak alışılmadık bir model olan güçlü bir işgücü piyasası ve ekonomik büyümenin yanı sıra düşen enflasyonun "altın yolu" olarak adlandırdığı yolda devam etmesi için hala bir alan olduğunu düşündüğünü söyledi.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı 2 bin 44 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 44 liradan işlem görüyor 29 Şubat 2024 11:49
Brent petrolde ’ABD belirsizliği’ etkisi Brent petrolde 'ABD belirsizliği' etkisi 29 Şubat 2024 10:39
Japonya’da ortalama konut fiyatı 59,1 milyon yene çıktı Japonya'da ortalama konut fiyatı 59,1 milyon yene çıktı 29 Şubat 2024 09:34
İngiltere ekonomisi artık yıl gününden destek alacak İngiltere ekonomisi artık yıl gününden destek alacak 29 Şubat 2024 09:16
Spot Bitcoin ETF’lerinde işlem hacmi dün 8 milyar dolara yaklaştı Spot Bitcoin ETF'lerinde işlem hacmi dün 8 milyar dolara yaklaştı 29 Şubat 2024 09:14
Coinbase: Kullanıcı hesaplarını etkileyen sorun tüm hizmetlerin geri yüklenmesi ile çözüldü Coinbase: Kullanıcı hesaplarını etkileyen sorun tüm hizmetlerin geri yüklenmesi ile çözüldü 29 Şubat 2024 09:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 29 Şubat 2024 13:12
Japonya’nın sanayi üretimi keskin düştü Japonya'nın sanayi üretimi keskin düştü 29 Şubat 2024 09:07
İngiltere’nin otomobil üretimi yine arttı İngiltere'nin otomobil üretimi yine arttı 29 Şubat 2024 09:00
BoJ üyesinden teşvik açıklaması BoJ üyesinden teşvik açıklaması 29 Şubat 2024 09:04
Fed üyesi Williams: Yüzde 2 enflasyon hedefine gidişte hala önümüzde uzun bir yol var Fed üyesi Williams: Yüzde 2 enflasyon hedefine gidişte hala önümüzde uzun bir yol var 29 Şubat 2024 08:54
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 29 Şubat 2024 09:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,61
%0,5614
ALTIN
1.001,48
%0,1481
EURO
1.000,00
%0
BORSA
999,68
%-0,032
DOLAR
1.063,80
%6,3797
ALTIN
1.079,18
%7,9183
EURO
987,28
%-1,2718
BORSA
1.078,44
%7,8438
DOLAR
1.126,89
%12,6886
ALTIN
1.106,38
%10,6383
EURO
1.101,53
%10,1531
BORSA
1.088,97
%8,8974
DOLAR
1.903,84
%90,384
ALTIN
1.709,66
%70,9661
EURO
1.768,89
%76,8888
BORSA
1.668,54
%66,8538
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler