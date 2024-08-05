CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Fed üyesi Goolsbee: Fed istikrarlı hareket etmeli

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in istikrarlı hareket etmesi ve bir aylık verilere tepki vermemesi gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2024 08:49

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası'nın "istikrarlı" bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Asla bir ayın rakamlarına aşırı tepki vermek istemiyoruz." dedi.

ABD Çalışma Bakanlığı Cuma günü, işverenlerin Temmuz ayında işe alımları keskin bir şekilde yavaşlattığını ve işsizlik oranının %4,3'e yükseldiğini bildirdi. Goolsbee, bunun Fed politika yapıcılarının tam istihdamla tutarlı tahmini olan %4,1'lik oranın üzerinde olduğunu söyledi.

Fed politikasının kısıtlayıcı ve sıkı olduğunu söyleyen Goolsbee, Fed'in politika faizini sabit tuttuğu yılda enflasyonun düştüğünü ve işgücü piyasasının soğuduğunu belirterek, politikanın gevşetilmesini desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Goolsbee, Fed'in ne zaman veya ne kadar faiz indirimi yapması gerektiğini söylemekten kaçındı ve herhangi bir Fed toplantısı öncesinde politika konusunda kendini kısıtlamak istemediği yönündeki görüşünü yineledi.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 02 Ağustos 2024 10:25
Brent petrolün varil fiyatı yükseliyor Brent petrolün varil fiyatı yükseliyor 02 Ağustos 2024 10:11
Ekonomistler BoE’den tekrar faiz indirimi bekliyor Ekonomistler BoE'den tekrar faiz indirimi bekliyor 01 Ağustos 2024 16:36
BoE Başkanı faiz indirimi sinyali vermekten kaçındı BoE Başkanı faiz indirimi sinyali vermekten kaçındı 01 Ağustos 2024 16:21
ABD’de tarım dışı verimlilik beklenenden fazla arttı ABD'de tarım dışı verimlilik beklenenden fazla arttı 01 Ağustos 2024 16:17
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 01 Ağustos 2024 16:15
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı 01 Ağustos 2024 16:13
Yabancılar 128,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 128,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı 01 Ağustos 2024 15:12
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyon lira oldu 01 Ağustos 2024 14:55
BoE faiz indirimine gitti BoE faiz indirimine gitti 01 Ağustos 2024 14:06
Petrolde jeopolitik risk fiyatlaması sürüyor Petrolde jeopolitik risk fiyatlaması sürüyor 01 Ağustos 2024 10:27
Goldman Sachs faiz artırımı bekliyor Goldman Sachs faiz artırımı bekliyor 01 Ağustos 2024 10:24
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,23
%0,4228
ALTIN
1.002,80
%0,2797
EURO
1.000,91
%0,0912
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.350,03
%35,003
ALTIN
1.144,64
%14,4636
EURO
1.137,53
%13,7526
DOLAR
961,63
%-3,8374
BORSA
1.430,09
%43,0094
ALTIN
1.173,49
%17,3486
EURO
1.148,64
%14,8639
DOLAR
980,47
%-1,9535
BORSA
2.416,10
%141,6101
ALTIN
1.813,35
%81,3354
EURO
1.759,96
%75,9957
DOLAR
1.450,32
%45,0316
BORSA
BİST En Aktif Hisseler