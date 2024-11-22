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Fed üyesi Goolsbee: Gelecek yıl faiz oranları biraz daha düşük olacak

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gelecek yıl faiz oranlarının bugün bulundukları yerden biraz daha düşük olacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2024 08:54

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, daha fazla faiz indirimine olan desteğini yineledi ve bunların daha yavaş yapılmasına açık olduğunu belirtti.

"Benim görüşüme göre, son bir buçuk yıldaki uzun yay, enflasyonun çok düştüğünü ve %2'ye doğru gittiğini gösteriyor. İşgücü piyasaları da istikrarlı tam istihdama yakın bir seviyeye geriledi," diyen Goolsbee, "Her iki konuda da işler istediğimiz yere yaklaşıyor" dedi.

Goolsbee, politika yapıcıların faiz oranlarını hemen o noktaya getirmeleri gerekmediğini de belirterek, "Ancak önümüzdeki bir yıl boyunca bakarsak, bana öyle geliyor ki faiz oranları bugün bulundukları yerden biraz daha düşük olacak" diye konuştu.

Fed politika yapıcıları 17-18 Aralık'ta, politika faizini yeniden düşürme ya da gelecek yıla kadar bekleme kararı alarak farklılıklarını en azından geçici olarak çözmek için bir araya gelecek.

Finansal piyasalar, faiz oranı vadeli işlemlerinin çeyrek puanlık bir indirime yaklaşık %55 olasılık vermesi ve indirim yapılmamasına %45 ihtimal vermesiyle, bunun yakın bir görüşme olduğunu değerlendiriyor.

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