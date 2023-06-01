Başkan Biden tarafından Fed Başkan Yardımcılığı için aday gösterilen Jefferson, dün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki toplantılarından birinde bir faiz artırımını kaçırmak, FOMC'ye ek politika güçlendirmenin büyüklüğü konusunda karar vermeden önce daha fazla veri görme imkanı verir. Bir toplantıda politika faizimizi sabit tutmamız, faiz artırımlarında tepe noktaya ulaştığımız anlamına gelmez" diye konuştu.

Enflasyonun çok yüksek olduğunun bilincinde olduğunu da ifade eden Jefferson, alınan bazı tedbirlerle enflasyonda ilerlemenin son dönemde yavaşlatıldığını da vurguladı.

Jefforson, ABD ekonomisinin hane halkı harcamalarının tasarrufları düşürmesinin ve kredilerin daha pahalı hale gelmesiyle yılın geri kalalında cansız olmaya devam etmesini beklediğini de ifade etti.