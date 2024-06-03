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Fed üyesi Kashkari: Faiz uzun bir süre daha sabit kalması gerekli

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının uzun bir süre daha sabit kalması gerektiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 03 Haziran 2024 08:53

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyon kontrol altına alınmadan borçlanma maliyetlerinin düşürülmesinin ABD refahının temellerini riske atacağını söyleyerek faiz oranlarının "uzun" bir süre daha sabit tutulması çağrısında bulundu.

FT podcast'i The Economics Show'a konuşan Kashkari, Amerikalıların enflasyona karşı "içgüdüsel" nefretinin, bazı insanların fiyatlarda bir sıçrama yerine durgunluğu tercih edeceği anlamına geldiğini söyledi.

Kashkari, "ABD'de ekonomi oldukça güçlü, işgücü piyasası güçlü, enflasyon düşüyor ve pek çok insan ekonominin durumundan son derece mutsuz. Bence bunun nedeni yaşadıkları yüksek enflasyon" dedi.

Kashkari'nin açıklamaları 27 Mayıs'ta, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 12 Haziran'daki politika oylaması için karartma döneminin başlamasından önce yapıldı. Podcast Pazartesi günü yayına girdi.

"DAHA FAZLA KANIT ELDE ETMEK İÇİN ZAMAN LÜKSÜ"

Kashkari, "Şu anda en iyi tahminim, bizi öyle ya da böyle, enflasyonun gerçekten düşmekte olduğuna ikna edecek çok daha fazla veri elde edene kadar oranları uzun bir süre burada bırakacağımızdır" diye konuştu

ABD ekonomisinin gücünün, 2023'ün ikinci yarısında enflasyondaki keskin düşüşün artık tamamen durup durmadığına karar vermeden önce ABD'li faiz belirleyicilerine "daha fazla kanıt elde etmek için zaman lüksü" sağladığını da sözlerine ekledi.

Minneapolis Fed Başkanı bu yıl FOMC'de oy kullanmayacak olsa da, müzakereler sırasında tüm komite üyelerinin görüşleri dikkate alınıyor. Eski Hazine yetkilisinin açıklamaları onu komitenin daha şahin üyelerinden biri haline getirdi.

Bununla birlikte, bu yılın başlarında bir dizi zayıf enflasyon verisinin ardından, ABD'de faiz oranlarını belirleyenlerin çoğu, fiyat baskılarının yeniden canlanmasıyla kredibilitelerinin sarsılmasını görmektense, faiz oranlarını daha da uzun süre yüksek tutmayı ve daha düşük büyüme riskini almayı tercih edecektir.

Kashkari, "Enflasyon beklentilerinin çıpalanması, Amerika'nın 40 yıldır sahip olduğu ekonomik refahın büyük bir kısmının temelini oluşturmuştur. Bunu riske atma konusunda çok dikkatli olurum" dedi.

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