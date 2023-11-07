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Fed üyesi Kashkari'den şahin faiz mesajı

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in enflasyonu yüzde 2'lik hedefine indirmek için para politikasını aşırı sıkılaştırma tarafını seçeceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 09:49

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 09:49

Wall Street Journal'ın haberine göre Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Yetersiz sıkılaştırma bizi makul bir sürede %2'ye geri getirmeyecektir" dedi.

İleriye dönük faiz oranı adımları konusunda kesin bir karara varmak için daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu belirten Kashskari, "Faiz konusunda iyi bir yerde olduğumuzu söylemeye hazır değilim" dedi.

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için önünde muhtemelen daha fazla iş olduğunu söyledi.

"Son birkaç yıldır faiz oranlarını çok fazla artırmamıza rağmen ekonomi gerçekten dirençli olduğunu kanıtladı. Bu iyi bir haber" diye konuşan Kashkari, "Enflasyon sorununu tamamen çözmüş değiliz. Bunu başarmak için önümüzde daha çok iş var" dedi.

Kashkari, son enflasyon verilerinin iyi olduğunu ve aşağı yönlü hareket ettiğini ve bunu memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ancak "Çok erken zafer ilan etme konusunda biraz gerginim" diyerek Fed'in bundan sonra ne yapması gerektiğine karar vermeden önce daha fazla veri görmek istediğini belirtti.

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