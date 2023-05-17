Dallas Fed Başkanı Lorie Logan yaptığı açıklamada, "Finansal şartlar bazı zamanda doğrusal olmayan şekilde kötüleşebilir, genel olarak ekonomiye zarar verebilir, ancak doğrusal olmayan reaksiyon riski faiz oranarı daha küçük, daha az sık adımlar ile artırılarak azaltılabilir" ifadelerini kullandı.