CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed üyesi Logan: Faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken

Fed üyesi Logan: Faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken olduğunu belitti.

Oluşturma Tarihi 31 Mayıs 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 31 Mayıs 2024 08:59

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonun hala Fed'in %2'lik hedefine doğru ilerlediğine inandığını, ancak faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

"ENDİŞE DUYMAYA DEVAM EDİYORUM"

Logan, "Bence %2'ye doğru gittiğimizi düşünmek için iyi nedenler var - hala bu yoldayız, belki de yılın başında birçok kişinin düşündüğünden biraz daha yavaş ve biraz daha engebeli. Ancak bu yol hakkında çok fazla belirsizlik var. Ve hazırlıklı olmamız gereken başka yollar da hayal edebiliyorum. Enflasyonla ilgili yukarı yönlü risklerden endişe duymaya devam ediyorum" dedi.

"Para politikası için belirli bir patikaya kilitlenmememiz gerçekten önemli" diye konuşan Logan, "Bence faiz indirimlerini düşünmek için henüz çok erken. Tüm seçenekleri masada tutmamızın ve esnek olmaya devam etmemizin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum, böylece veriler geldikçe izleyebiliriz ve finansal koşulların nasıl geliştiğini ve verilerin bütününe nasıl tepki verdiğini izleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
’Türkiye İklime Dirençli Ormanlar Projesi’ hayata geçirildi 'Türkiye İklime Dirençli Ormanlar Projesi' hayata geçirildi 30 Mayıs 2024 14:13
Petrolde yön aşağı Petrolde yön aşağı 30 Mayıs 2024 09:54
Fed Bej Kitap: ABD’de ekonomik faaliyet genişlemeye devam etti Fed Bej Kitap: ABD'de ekonomik faaliyet genişlemeye devam etti 30 Mayıs 2024 09:30
Fitch Çin’in emlak piyasasına desteğinin etkilerini değerlendirdi Fitch Çin'in emlak piyasasına desteğinin etkilerini değerlendirdi 30 Mayıs 2024 09:20
Cleveland Fed’in yeni başkanı belli oldu Cleveland Fed'in yeni başkanı belli oldu 30 Mayıs 2024 09:27
API petrol stoklarında sert düşüş API petrol stoklarında sert düşüş 30 Mayıs 2024 08:54
Yeni Zelanda bütçe fazlasına dönmeyi öngörüyor Yeni Zelanda bütçe fazlasına dönmeyi öngörüyor 30 Mayıs 2024 08:47
Petrolde gözler ABD stok verilerinde Petrolde gözler ABD stok verilerinde 30 Mayıs 2024 08:50
İngiltere’de otomobil üretiminde düşüş sürüyor İngiltere'de otomobil üretiminde düşüş sürüyor 30 Mayıs 2024 08:35
ILO, küresel işsizlikte düşüş bekliyor ILO, küresel işsizlikte düşüş bekliyor 29 Mayıs 2024 16:54
ABD verisi bekleniyor: Ons altın yüzde 1 geriledi ABD verisi bekleniyor: Ons altın yüzde 1 geriledi 29 Mayıs 2024 15:51
ABD’de mortgage başvuruları 3 hafta sonra geriledi ABD'de mortgage başvuruları 3 hafta sonra geriledi 29 Mayıs 2024 14:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,02
%0,1019
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,84
%-0,0156
DOLAR
999,13
%-0,0866
EURO
1.250,84
%25,084
ALTIN
961,65
%-3,8349
BORSA
1.105,05
%10,5045
DOLAR
1.105,36
%10,5364
EURO
1.325,02
%32,5022
ALTIN
1.039,53
%3,9526
BORSA
1.115,84
%11,5841
DOLAR
1.133,22
%13,3224
EURO
2.238,58
%123,8584
ALTIN
2.198,00
%119,8001
BORSA
1.709,70
%70,9703
DOLAR
1.751,14
%75,1138
EURO
BİST En Aktif Hisseler