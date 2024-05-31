Fed üyesi Logan: Faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonun hala Fed'in %2'lik hedefine doğru ilerlediğine inandığını, ancak faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

"ENDİŞE DUYMAYA DEVAM EDİYORUM"

Logan, "Bence %2'ye doğru gittiğimizi düşünmek için iyi nedenler var - hala bu yoldayız, belki de yılın başında birçok kişinin düşündüğünden biraz daha yavaş ve biraz daha engebeli. Ancak bu yol hakkında çok fazla belirsizlik var. Ve hazırlıklı olmamız gereken başka yollar da hayal edebiliyorum. Enflasyonla ilgili yukarı yönlü risklerden endişe duymaya devam ediyorum" dedi.

"Para politikası için belirli bir patikaya kilitlenmememiz gerçekten önemli" diye konuşan Logan, "Bence faiz indirimlerini düşünmek için henüz çok erken. Tüm seçenekleri masada tutmamızın ve esnek olmaya devam etmemizin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum, böylece veriler geldikçe izleyebiliriz ve finansal koşulların nasıl geliştiğini ve verilerin bütününe nasıl tepki verdiğini izleyebiliriz" ifadelerini kullandı.