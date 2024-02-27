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Fed üyesi: Önden faiz indirimi yapmaya gerek yok

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, faiz indirimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Schmid, faiz oranlarını düşürmek için acele etmeye gerek olmadığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2024 09:23

Son Güncelleme Tarihi 27 Şubat 2024 09:23

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, faiz oranlarını düşürmek için acele etmediğinin sinyalini verdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında göreve başlayan Schmid, kamuoyuna yaptığı ilk kapsamlı açıklamada, "Enflasyon hedefin üzerinde seyrederken, işgücü piyasaları sıkı ve talep kayda değer bir ivme gösterirken, benim kendi görüşüm politikanın duruşunu önceden ayarlamaya gerek olmadığı yönünde. Bunun yerine, en iyi hareket tarzının sabırlı olmak, ekonominin meydana gelen politika sıkılaştırmasına nasıl tepki verdiğini izlemeye devam etmek ve enflasyonla mücadelenin kazanıldığına dair ikna edici kanıtlar beklemek olduğuna inanıyorum" dedi.

Schmid, Kızıldeniz'deki nakliye aksaklıklarının mal fiyatları üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı yaratabileceğini ve Ocak ayında özellikle hizmetler için beklenenden daha yüksek tüketici fiyat enflasyonunun, daha fazla dezenflasyon beklentileri konusunda "ihtiyatlı" olmayı gerektirdiğini söyledi.

Schmid ayrıca Fed'in bilançosuyla ilgili olarak şahin bir tutum sergileyeceğinin sinyalini verdi. Bilanço büyüklüğünde devam eden küçültmeyi durdurmak için "acelesi olmadığını" söyleyen Schmid, "aşırı temkinli bir yaklaşımdan" yana olmadığını belirtti ve "Bilançomuzu küçültmeye devam ederken bir miktar faiz oranı oynaklığı tolere edilmelidir" dedi.

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