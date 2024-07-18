Fed üyesi Waller: ABD ekonomisi faiz indirimi yolunda ilerliyor

ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Christopher Waller, ABD ekonomisinin 2024 yılının ikinci yarısında yumuşak bir iniş ve faiz indirimi yolunda ilerlediğini söyledi.

Waller, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Mevcut verilerin yumuşak bir inişin sağlanmasıyla tutarlı olduğuna inanıyorum ve önümüzdeki birkaç ay boyunca bu görüşü destekleyecek verileri arayacağım. Dolayısıyla, nihai hedefimize ulaştığımıza inanmasam da, politika faizinde bir indirimin gerekli olduğu zamana yaklaştığımıza inanıyorum" dedi.

Waller, ABD işgücü piyasasının, birkaç yıldır işçi talebinin arzı aşması ve hizmet fiyatlarına yansıyan ücretlerdeki yüksek artışlara katkıda bulunmasının ardından şu anda "tatlı bir noktada" olduğunu da söyledi.

Waller, işgücü piyasasının çok gevşek ve çok sıkı olması arasındaki risklerin artık dengelendiğini ve işsizlik oranında bir artıştan kaçınmaya odaklandığını vurguladı.

Waller, "Göç hesaba katıldığında istihdam artışı aşırı değil, nominal ücret artışı fiyat istikrarı ile tutarlı orana yakın, işsizlik oranı uzun dönem değeri olarak düşünülen değere yakın, açık iş oranı pandemi öncesi seviyesine yakın ve istem dışı işten çıkarma oranı iki yılı aşkın süredir %1'de sabit kaldı. İkili görevin istihdam ayağı açısından, yumuşak inişi başarabiliriz" diye konuştu.

Enflasyon konusunda ise Waller, yıla inişli çıkışlı bir başlangıç yaptıktan sonra son verilerin kendisini rahatlattığını söyledi. Enflasyon oranının Fed'in yıllık %2'lik hedefine doğru eğilim gösterdiğine dair güveninin arttığını söyledi.

Waller, "2024'e hayal kırıklığı yaratan verilerle başladıktan sonra, geçen yıl enflasyonu düşürmede gördüğümüz istikrarlı ilerlemeyle ve FOMC'nin fiyat istikrarı hedefiyle daha tutarlı olduğunu düşündüğüm birkaç aylık verilere sahibiz. İlk çeyrek enflasyon verilerinin bir sapma olabileceğine ve daha sıkı para politikasının etkilerinin yüksek enflasyonu koruduğuna dair kanıtlar artıyor" ifadelerini kullandı.WFaiz oranları için üç yol belirledi. İlk "iyimser" senaryosunda, olumlu enflasyon raporları dizisi devam eder ve Waller "çok uzak olmayan bir gelecekte" bir faiz indirimi öngörür.

Waller'a göre ikinci ve en olası senaryo, enflasyon verilerinin biraz dengesiz gelmesi ancak %2'ye doğru ilerlemeye devam etmesi. Waller, "Bu durumda, yakın gelecekte bir faiz indirimi daha belirsizdir," dedi, ancak yine de bir indirim masada olacaktır.

Waller'ın üçüncü senaryosuna göre enflasyon 2024'ün ikinci yarısında tekrar hızlanacak ve Fed faiz oranlarını sabit tutmaya devam edecek. Waller bunun gerçekleşme olasılığını "düşük" görüyor.

FOMC, Temmuz 2023'ten bu yana federal fon oranı hedefini %5,25 ila %5,50 aralığında tutuyor. Çarşamba günü faiz oranı vadeli işlem piyasası fiyatlaması, komitenin Eylül toplantısında fed-fon oranını çeyrek puan düşüreceğine dair büyük olasılıklara işaret ediyordu.