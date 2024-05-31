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Fed üyesi Williams: Fed faiz oranlarını değiştirme baskısıyla karşı karşıya değil

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in henüz faiz oranlarını değiştirme baskısıyla karşı karşı olmadığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 31 Mayıs 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 31 Mayıs 2024 08:56

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in henüz faiz oranlarını değiştirme baskısıyla karşı karşıya olmadığını savundu.

New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Williams, mevcut para politikası seviyesinde ekonominin gücü göz önüne alındığında, Fed'in politikayı değiştirmeden önce veri toplamak için zamanı olduğunu söyledi. Williams, "çok yakın vadede" faiz oranlarını düşürmek için "herhangi bir aciliyet hissetmiyorum" dedi.

"Para politikasının mevcut duruşunun, hedeflerimize ulaşma yolunda kaydettiğimiz ilerlemeyi sürdürmek için iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum" diye konuşanr Williams, Fed politika yapıcılarının "güçlü bir işgücü piyasasını korurken enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye geri getirmemizi sağlayacak politika kararları alabilmemiz için verilerin bütününü izlemeye devam edeceklerini" de ifade etti.

"İKİNCİ YARIDA FİYAT BASKILARININ AZALMASINI BEKLİYORUM"

Williams konuşmasında enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve yılın başındaki performansının hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Ancak ekonominin daha iyi dengelenmesiyle yılın ikinci yarısında fiyat baskılarının daha da azalmasını beklediğini vurguladı.

Mart ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde görülen yıllık %2,7'lik artışın ardından fiyat baskılarının bu yıl %2,5 civarına gerilemesini beklediğini ifade eden Williams, enflasyonun gelecek yıl %2'ye "daha yakın" olacağını söyledi.

Williams, istihdam piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini ve ücret artışlarının %2 enflasyonla tutarlı olamayacak kadar yüksek olduğunu söyledi. Mevcut %3,9'luk işsizlik oranına karşın işsizliğin bu yıl %4'e yükseleceğini öngördü. Ayrıca ekonominin bu yıl %2 ila %2,5 oranında büyümesi gerektiğini söyledi.

Willams konuşmanın ardından gazetecilere verdiği demeçte,Fed'in politikayı ayarlamadan önce verileri değerlendirmek için "zamanı ve yeteneği" olduğunu ifade etti ve piyasaların merkez bankasının politika görünümünün veriler değiştikçe değiştiğini anladığını belirtti.

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