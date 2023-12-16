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Fed üyesi Williams: Mart ayı faiz indirimini düşünmek için erken

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gevşemesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Mart ayında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmenin "erken" olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2023 09:00

Son Güncelleme Tarihi 16 Aralık 2023 09:00

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini tartışmaya başladığı fikrine karşı çıktı.

Williams, CNBC'ye verdiği röportajda "Aslında faiz indirimlerinden bahsetmiyoruz" dedi.

Mart ayında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmenin "erken" olduğunu belirten Williams, "Başkan Powell'ın dediği gibi soru şu: Enflasyonun yüzde 2'ye geri dönmesini sağlamak için para politikasını yeterince kısıtlayıcı bir duruşa getirdik mi, önümüzdeki soru bu" dedi.

Williams Cuma günü yaptığı açıklamada, "piyasanın bir bakıma bizim projeksiyonumuza göre çok güçlü, belki de daha güçlü tepki verdiğini" söyledi.

Williams'ın konuşması sırasında tahvil getirileri artış gösterdi.

FED, SON TOPLANTISINDA 2024'TE FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Fed yılın son toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesinde tutmuştu.

Banka böylece 3 toplantı üst üste faizi değiştirmemiş ve 2024'te 75 baz puan faiz indirimi öngörmüştü. Fed Başkanı Jerome Powell ek faiz artış ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını belirtirken faiz indiriminin zamanlamasının tartışıldığını ifade etmişti.

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