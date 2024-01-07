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Fed üyesinden beklenmedik şahin çıkış

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz artırımlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Logan, faiz artışı olasılığının dışarıda bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2024 16:36

Son Güncelleme Tarihi 07 Ocak 2024 16:36

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in bilanço küçültme temposunu yavaşlatması gerektiğini ifade ederken, faiz artışı olasılığını da dışarıda bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in finansal piyasalardaki likiditenin azalması nedeniyle varlık portföyünü küçültme hızını yavaşlatması gerekebileceğini belirtti.

Logan, finansal sistemde hâlâ gereğinden fazla likidite olsa da, bireysel bankaların kısıtlamalar görmeye başlayabileceğini söyledi.

Cumartesi günü San Antonio'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Logan, Fed'in bilanço küçültme hızını yavaşlatma kararı etrafındaki parametreleri tartışmaya başlamanın artık 'uygun' olduğunu söyledi.

Logan, Fed'in para piyasası yatırım fonları gibi karşı tarafların fazla nakitlerini park edebildikleri bir yer olan gecelik ters repo imkanına atıfta bulunarak, "Benim görüşüme göre, gecelik ters repo bakiyeleri düşük bir seviyeye yaklaştıkça çıkış hızını yavaşlatmalıyız" dedi.

NEW YORK FED PİYASALAR MASASINDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

Logan, "Bilançoyu daha yavaş normalleştirmek, yeniden dağıtımı yumuşatarak ve zamanından önce durdurmak zorunda kalma olasılığımızı azaltarak uzun vadede daha verimli bir bilançoya ulaşmaya yardımcı olabilir" diye ekledi.

Logan'ın bilanço küçültmenin yavaşlatılması, diğer bir deyişle politika sıkılaştırmanın bir başka biçiminin geri çekilmesi yönündeki erken çağrısı, New York Fed'in piyasalar masasında üst düzey bir yetkili olarak daha önce üstlendiği rol nedeniyle otorite taşıyor.

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