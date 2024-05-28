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Fed üyesinden dikkat çeken 'detay' açıklaması

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed açıklamalarında daha fazla detay verilmesine taraf olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 28 Mayıs 2024 08:45

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed politika açıklamalarının ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri, bunun merkez bankasının görünümünü nasıl etkilediğini ve bu görünüme yönelik riskleri tanımlamak için şu anda kullanılandan biraz daha uzun pasajlardan faydalanabileceğini söyledi.

"HER KELİME DAHA DA ÖNEM KAZANIYOR"

Mester, Tokyo'da düzenlenen Japonya Merkez Bankası konferansında yaptığı konuşmada, "Daha sade olmak çoğu zaman bir erdem olarak görülse de, politika yapımının belirsiz bir dünyada, ekonominin sürekli olarak ekonomik koşulların beklenenden farklı gelişmesine yol açabilecek şoklarla sarsıldığı bir dünyada yapılması gerektiğinden, bu aynı zamanda bir zarar da olabilir. Kısa açıklamalarla her kelime daha da önem kazanıyor" dedi.

Mester, "Bana göre, politika yapıcıların ekonomik gelişmelerin mevcut değerlendirmesini, bunların görünümü nasıl etkilediğini ve bu görünüme yönelik riskleri tanımlamak için daha fazla kelime kullanarak anlatının kontrolünü ele almaları tercih edilir" diye konuştu.

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