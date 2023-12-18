CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması: Şu anda bahsetmiyoruz

Fed üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması: Şu anda bahsetmiyoruz

New York Federal Rezerv Başkanı John Williams, faiz indirimlerinin şu anda merkez bankası için bir tartışma konusu olmadığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2023 09:18

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2023 09:18

CNBC'nin "Squawk Box" programında konuşan New York Federal Rezerv Başkanı John Williams, "Şu anda gerçekten faiz indiriminden bahsetmiyoruz. Önümüzdeki soruya odaklanmış durumdayız, Başkan Powell'ın da dediği gibi, enflasyonun %2'ye düşmesini sağlamak için para politikasını yeterince kısıtlayıcı hale getirdik mi? Önümüzdeki soru bu" dedi.

Mart ayında bir faiz indirimine ilişkin vadeli işlem fiyatlaması sorulduğunda, "Bunu düşünmek için bile erken olduğunu düşünüyorum" yanıtını veren Williams, Fed'in verilere bağlı kalmaya devam edeceğini ve enflasyondaki düşüş eğiliminin tersine dönmesi halinde politikayı yeniden sıkılaştırmaya hazır olduğunu söyledi.

Williams, "Yeterince kısıtlayıcı olma açısından bu noktada ya da buna yakın görünüyoruz, ancak işler değişebilir. Geçtiğimiz yıl boyunca öğrendiğimiz bir şey de verilerin şaşırtıcı şekillerde hareket edebileceği ve enflasyondaki ilerlemenin durması ya da tersine dönmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmak için harekete geçmeye hazır olmamız gerektiğidir. Enflasyonda kesinlikle yavaşlama görüyoruz. Para politikası amaçlandığı gibi işliyor. Sadece enflasyonun sürekli olarak %2'ye geri döndüğünden emin olmamız gerekiyor." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 16 Aralık 2023 09:38
ABD’de iş dünyası aktivitesi 5 ayın zirvesinde ABD'de iş dünyası aktivitesi 5 ayın zirvesinde 16 Aralık 2023 09:04
Fed üyesi Williams: Mart ayı faiz indirimini düşünmek için erken Fed üyesi Williams: Mart ayı faiz indirimini düşünmek için erken 16 Aralık 2023 09:00
IFC’den deprem bölgesine finansman paketi IFC'den deprem bölgesine finansman paketi 15 Aralık 2023 16:43
Almanya’da şirket faaliyetleri aralıkta daraldı Almanya'da şirket faaliyetleri aralıkta daraldı 15 Aralık 2023 15:59
New York Fed imalat endeksi aralıkta daralmaya işaret etti New York Fed imalat endeksi aralıkta daralmaya işaret etti 15 Aralık 2023 17:06
Bundesbank: Alman ekonomisi 2023’te küçülecek Bundesbank: Alman ekonomisi 2023’te küçülecek 15 Aralık 2023 14:09
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 16’ya yükseltti Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 16’ya yükseltti 15 Aralık 2023 14:06
IEA: Küresel kömür talebi bu yıl zirve yapacak IEA: Küresel kömür talebi bu yıl zirve yapacak 15 Aralık 2023 10:58
Brent petrolde faiz kararları etkisi Brent petrolde faiz kararları etkisi 15 Aralık 2023 10:11
Çin’de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor 15 Aralık 2023 10:04
Meksika Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Meksika Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 15 Aralık 2023 09:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,41
%0,241
ALTIN
1.000,69
%0,0689
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,37
%-0,0633
EURO
971,40
%-2,8601
ALTIN
1.003,11
%0,311
DOLAR
1.001,88
%0,1884
BORSA
1.008,30
%0,8301
EURO
1.029,01
%2,9009
ALTIN
1.012,91
%1,291
DOLAR
1.042,08
%4,208
BORSA
1.033,72
%3,3715
EURO
1.738,48
%73,8479
ALTIN
1.551,99
%55,1991
DOLAR
1.577,79
%57,7785
BORSA
1.597,37
%59,737
EURO
BİST En Aktif Hisseler