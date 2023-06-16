Silicon Valley Bank, tahvil portföyünün Goldman'a satışından 1.8 milyar dolarlık bir zarar kaydetmişti. Wall Street devi ayrıca, bankanın çöküş yolunu açan başarısız bir hisse satışında da aracılık yapmıştı.

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Fed ve SEC, Goldman'ın hem menkul kıymet portföyünün alıcısı hem de sermaye artırımı konusunda SVB'nin danışmanı olarak rolünü içeren belgelere ulaşmaya çalışıyorlar.

Haberde, Fed ve SEC'in Goldman'ın yatırım bankacılığı tarafı ile ticaret bölümünün portföy satışı konusunda yanlış iletişimde bulunup bulunmadığını incelemeye çalıştıkları belirtildi.

Goldman geçen ay Silicon Valley Bank ile yaptığı işlemlerle ilgili soruşturmalarda işbirliği yaptığını açıklamıştı.

Goldman sözcüsü, "SVB, Goldman Sachs'ı önerilen bir sermaye artırımı konusunda yardımcı olması ve şirkete bir menkul kıymet portföyü satması için görevlendirdi. Satıştan önce, Goldman Sachs yazılı olarak SVB'ye, satış konusunda danışmanlık yapmayacaklarını ve SVB'nin bu konuda bankadan herhangi bir tavsiye almak yerine üçüncü bir finansal danışman tutmaları gerektiğini bildirdi" dedi.