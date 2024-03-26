Fed yetkilisi Cook'tan ihtiyatlı olma çağrısı

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ABD Merkez Bankası'nın ekonominin bazı kesimlerinde enflasyonun yavaşlaması için daha fazla zaman tanımak amacıyla faiz oranlarını düşürürken temkinli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyledi.

Cook, Pazartesi günü Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir ekonomi dersi metninde, "İstihdam ve enflasyon hedeflerimize ulaşmamızın önündeki riskler daha iyi bir dengeye doğru ilerliyor. Bununla birlikte, fiyat istikrarının tamamen yeniden tesis edilmesi, zaman içinde para politikasının gevşetilmesi konusunda temkinli bir yaklaşım gerektirebilir" dedi.

Cook, "Enflasyonla mücadele yolu, beklendiği gibi inişli çıkışlı ve düzensiz oldu, ancak daha fazla politika ayarlamasına yönelik dikkatli bir yaklaşım, güçlü işgücü piyasasını korumaya çalışırken enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini sağlayabilir" diye ekledi.

Fed politika yapıcıları geçen haftaki toplantılarında faiz oranlarını yirmi yılın en yüksek seviyesinde değiştirmeden bıraktılar ve bu yıl üç faiz indirimine ilişkin tahminlerini küçük bir farkla korudular. 19 Fed yetkilisinden 9'u 2024'te iki veya daha az kesinti gördü; bu yetkililerden ikisi hiç kesinti olmayacağını öngörüyor.