Adaylar bundan sonraki aşamada Senato'nun tamamından onay alacaklar.

Senato Bankacılık Komitesi üyeleri, geçen yıl Fed'e atanan ekonomi profesörü Philip Jefferson'un ikinci başkanlığa getirilmesine oybirliğiyle destek verdiler.

Fed'e bir yıl önce katılan Jefferson, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed Başkanı Jerome Powell'ın arkasındaki 2 numaralı kişi olarak Mayıs ayında aday gösterildi. Jefferson, geçmiş konuşmalarında Fed'in enflasyonla mücadeledeki agresif yaklaşımını desteklediğini belirtmişti.

Dünya Bankası ekonomisti Adriana Kugler'in, 13 oydan 10'unun oyu ile yedi sandalyeli Fed Yönetim Kurulu'ndaki tek boş yer için adaylığı onaylandı. Kugler'in adaylığı Senato'da onaylanırsa, 100 yılı aşkın tarihinde Fed'de görev yapan ilk Latin olacak.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook ise bir dönem için daha aday gösterildi. Cook'un görev süresi 31 Ocak 2024 tarihinde doluyor.

Üç aday 21 Haziran tarihinde Senato Bankacılık Komitesi'nde sunum yapmışlardı. Cook, Kugler ve Jefferson sunumlarında, enflasyonu yeniden yüzde 2,0 hedefine getirmenin öneminin farkında olduklarını belirtmekle birlikte, para politikası konusunda Fed'in ne yapması gerektiği konusunda herhangi bir yönlendirme yapmadılar.

Fed'in yönetim kurulu, ikisi başkan yardımcısı olmak üzere yedi üyeden oluşuyor.