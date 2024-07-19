CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed üyesi Daly: Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz

Fed üyesi Daly: Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz indirimi çağrısında bulunmadan önce enflasyonun Amerika Merkez Bankası'nın, yüzde 2'lik hedefine geri dönmek için daha fazla güven aradığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 19 Temmuz 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 19 Temmuz 2024 09:25

Fed üyesi Mary Daly, "Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz. Gerçekten iyi veriler geldi, ancak enflasyona ilişkin gelen verilerin olumlu olmasına ve bu yılın başlarından sonra gelen iyi verilere rağmen, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine geri döndürme konusunda henüz o noktada değiliz" dedi.

Para politikasının şu anda dengeleyici bir hareket içinde olduğunu ifade eden Daly, ""Faiz oranlarını normalleştirmek için çok erken davranmak ve ardından enflasyonun hedefimizin altında veya üstünde kalması bir risktir ve çok uzun süre beklemek ve işgücü piyasasının duraklamasına neden olmak da bir risktir" dedi.

Daly, faiz indirimi konusunda sabırlı olunması uyarısında bulunarak, Fed yetkililerinin "hızlı hareket etmenin ve hatalı olmanın maliyetlerini dengelemek" zorunda olduklarını ve politika hatasından kaçınmanın önemli olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti 18 Temmuz 2024 09:29
AB’de yeni otomobil satışları arttı AB'de yeni otomobil satışları arttı 18 Temmuz 2024 09:24
Japonya’nın ihracatı haziran ayında arttı Japonya'nın ihracatı haziran ayında arttı 18 Temmuz 2024 09:21
Fed üyesi Waller: ABD ekonomisi faiz indirimi yolunda ilerliyor Fed üyesi Waller: ABD ekonomisi faiz indirimi yolunda ilerliyor 18 Temmuz 2024 09:19
ECB’nin faizi sabit tutması bekleniyor ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor 18 Temmuz 2024 09:13
Bej Kitap anketi zayıf iş gücü piyasasına işaret etti Bej Kitap anketi zayıf iş gücü piyasasına işaret etti 18 Temmuz 2024 09:16
AB’de yeni araç kayıtları arttı AB'de yeni araç kayıtları arttı 18 Temmuz 2024 09:10
ABD stoklarında düşüş petrol fiyatlarını yükseltti ABD stoklarında düşüş petrol fiyatlarını yükseltti 18 Temmuz 2024 09:08
Rekor seviyeden gerileyen ons altın yeniden toparlanıyor Rekor seviyeden gerileyen ons altın yeniden toparlanıyor 18 Temmuz 2024 09:06
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü 18 Temmuz 2024 13:26
Eski Fed üyesi faiz indirimi için eylüle işaret etti Eski Fed üyesi faiz indirimi için eylüle işaret etti 18 Temmuz 2024 09:04
Nasdaq 2022’den bu yana en kötü gününü yaşadı Nasdaq 2022'den bu yana en kötü gününü yaşadı 18 Temmuz 2024 09:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
996,99
%-0,3015
DOLAR
994,48
%-0,5525
EURO
992,20
%-0,7797
ALTIN
1.036,88
%3,6875
BORSA
1.142,71
%14,2709
DOLAR
1.149,43
%14,9425
EURO
1.329,86
%32,9859
ALTIN
1.063,81
%6,3807
BORSA
1.153,87
%15,3873
DOLAR
1.178,40
%17,8396
EURO
1.408,73
%40,8727
ALTIN
1.687,68
%68,7679
BORSA
1.767,98
%76,7976
DOLAR
1.820,94
%82,0941
EURO
2.380,00
%138,0001
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler