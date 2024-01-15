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Fed'den faiz indirimi beklentileri artıyor

BlackRock, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. BlackRock, "Fed faiz indirimi beklentileri iyimser" ifadelerini bildirildi.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2024 16:32

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2024 16:32

BlackRock Inc. Başkan Yardımcısı Philipp Hildebrand enflasyonun beklenenden daha yapışkan olması durumunda piyasalardaki Fed faiz indirimi beklentilerinin 'aşırı' olabileceği uyarısı yaptı.

BlackRock Inc. Başkan Yardımcısı Hildebrand Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu.

İsviçre Merkez Bankası'nın eski başkanı Hildebrand ABD enflasyonundaki yavaşlamanın finansal piyasalarda yanlış hissiyata sebep olduğunu belirtti.

Hildebrand konuya dair "Enflasyon hızlı biçimde düşmeye devam edecek, bu beklenti nedeniyle piyasaların ABD'de faiz indirimini aşırı fiyatladığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Para piyasalarında Fed'den bu sene 6 kez 25'er baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor, 7. faiz indirimi de yüzde 50'nin üzerinde fiyatlanıyor. İlk indirim Mayıs ayında bekleniyor.

Hildebrand yatırımcıların bu görüşün yanlış olduğunu kısa sürede fark edeceğini belirterek "Enflasyonun sorun olmaktan çıktığı ve kusursuz yumuşak iniş beklentisinin fiyatlandığı konusunda endişeliyim. Bir noktada enflasyonun merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine inmesinin kolay olmadığı fark edilecek, bu nedenle özellikle ABD faizlerine yönelik iyimserlik muhtemelen 'aşırı'. Merkez Bankalarının, özellikle de ABD Merkez Bankası'nın fiyatlandığı gibi faiz indirimi için yeterli alanı olmayacak" yorumunu yaptı.

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