CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed'in bu yıl bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor

Fed'in bu yıl bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor

ABD merkezli Madison Investments'ın Sabit Gelir Başkanı Mike Sanders, Fed'in bu yıl bir faiz indirimi daha yapmasını beklediğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2025 09:08

Son Güncelleme Tarihi 19 Şubat 2025 09:09

ABD merkezli Madison Investments'ın Sabit Gelir Başkanı Mike Sanders, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını 2025'te bir kez ve potansiyel olarak 2026'da bir kez daha düşürmesinin beklendiğini söyledi.

Sanders verdiği bir röportajda, "Fed'in son yorumları, politika yapıcıların faiz oranlarını tekrar düşürmek için acele etmediklerini gösteriyor, ancak bu, indirimleri tamamen bitirdikleri anlamına gelmiyor." dedi.

Sanders, "Fed'in indirim yapmak istediğini düşünüyorum ve bu yıl bir faiz indirimi daha yapmalarını bekliyorum, 2026'da ek 25 baz puanlık bir indirim olasılığı da var." şeklinde görüş belirtti.

Sanders, ABD ekonomisi resesyona girmediği sürece bundan daha fazla gevşeme beklemiyor.

İlginizi Çekebilir
Japon sigortacılar 1,64 trilyon yen tutarında hisse sattılar Japon sigortacılar 1,64 trilyon yen tutarında hisse sattılar 17 Şubat 2025 09:44
Çin lideri şirket liderleriyle bir araya geldi Çin lideri şirket liderleriyle bir araya geldi 17 Şubat 2025 09:41
AB gıdaya ithalat yasağı getirmeyi planlıyor AB gıdaya ithalat yasağı getirmeyi planlıyor 17 Şubat 2025 09:34
Japonya’nın büyüme rakamları BOJ’un politikasını hızlandırabilir Japonya'nın büyüme rakamları BOJ'un politikasını hızlandırabilir 17 Şubat 2025 09:39
Bakanlık devlet tahvili ihalesi düzenleyecek Bakanlık devlet tahvili ihalesi düzenleyecek 16 Şubat 2025 12:54
Çin, 2024’te 422 milyar dolar cari fazla verdi Çin, 2024'te 422 milyar dolar cari fazla verdi 15 Şubat 2025 15:47
Küresel piyasalarda gözler FOMC tutanaklarında Küresel piyasalarda gözler FOMC tutanaklarında 15 Şubat 2025 12:35
ABD’de perakende satış verileri belli oldu ABD'de perakende satış verileri belli oldu 14 Şubat 2025 17:03
TCMB’den TL depo alım ihaleleri TCMB'den TL depo alım ihaleleri 14 Şubat 2025 15:19
Altın/Brent petrol rasyosu 40 seviyelerine yaklaştı Altın/Brent petrol rasyosu 40 seviyelerine yaklaştı 14 Şubat 2025 11:47
Petrolde Trump etkisi Petrolde Trump etkisi 14 Şubat 2025 11:03
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 13 Şubat 2025 16:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler