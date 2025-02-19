Fed'in bu yıl bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor

ABD merkezli Madison Investments'ın Sabit Gelir Başkanı Mike Sanders, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını 2025'te bir kez ve potansiyel olarak 2026'da bir kez daha düşürmesinin beklendiğini söyledi.

Sanders verdiği bir röportajda, "Fed'in son yorumları, politika yapıcıların faiz oranlarını tekrar düşürmek için acele etmediklerini gösteriyor, ancak bu, indirimleri tamamen bitirdikleri anlamına gelmiyor." dedi.

Sanders, "Fed'in indirim yapmak istediğini düşünüyorum ve bu yıl bir faiz indirimi daha yapmalarını bekliyorum, 2026'da ek 25 baz puanlık bir indirim olasılığı da var." şeklinde görüş belirtti.

Sanders, ABD ekonomisi resesyona girmediği sürece bundan daha fazla gevşeme beklemiyor.