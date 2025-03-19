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Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesi öngörülüyor

Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gidebileceğinin sinyalini vermesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2025 08:52

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2025 08:52

Ekonomi sarsıcı değişimler geçirse de Fed'in Aralık ayında yaptığı tahminle aynı şekilde bu yıl iki kez faiz indirimine gidebileceğinin sinyalini vermesi bekleniyor. Ancak bu indirimlerin nedenleri, ekonominin gidişatına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.

Enflasyonun Fed'in hedefi olan %2'ye doğru istikrarlı bir şekilde gerilemesine karşılık olarak bir zamanlar "iyi haber" olarak görülen faiz indirimleri, şimdi yaygın gümrük tarifeleri, hükümet harcamalarındaki hızlı kesintiler ve ekonomik belirsizlikteki artış sonrasında zorlanan bir ekonomiyi dengelemek için uygulanacak "kötü haber" indirimleri haline gelebilir.

Birçok ekonomist bu yıl için büyüme tahminlerini keskin bir şekilde düşürdü; Barclays bankası 2024'te %2,5 olan büyüme tahminini şimdi sadece %0,7 olarak öngörüyor. Goldman Sachs ekonomistleri ise, değişken gıda ve enerji kategorileri hariç tutulduğunda, enflasyonun bu yılın sonunda %2,6'dan %3'e yükselmesini bekliyor.

Daha yavaş büyüme, işsizliği de artırırsa ve daha yüksek enflasyon Fed'i çok zor bir duruma sokacaktır.

Ekonomistler Powell'ın FOMC toplantımsının ardından düzeleyeceği basın toplantısında Fed'in böyle bir durumla nasıl başa çıkacağına dair bir sinyal verip vermeyeceğini yakından izleyecek.

Ancak Powell muhtemelen Fed'in şimdilik kenardan izleyebileceğinin altını çizmeye devam etmesi muntemel. Powell bu ayın başlarında "Temkinli olmanın maliyeti çok çok düşük. Ekonomi iyi durumda, bizim bir şey yapmamıza ihtiyacı yok, gerçekten" ifadelerini kullanmıştı.

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