Instant MLIV Pulse anketine katılan 223 kişinin %70'i, Fed Başkanı Jerome Powell ve meslektaşlarının, pandemi döneminde enflasyonun yükselmesiyle birlikte Mart 2022'de başlayan faiz artırım kampanyasını henüz tamamlamadığına inanıyorlar. Katılımcıların %30'u ise faizlerin zirveye ulaştığı görüşünü dile getirdiler.

FOMC toplantısının ardından Bloomberg terminali kullanıcıları arasında yapılan ankete katılanlar, Fed üyelerinin fiyatları kontrol altına almak için faizleri muhtemelen tekrar sıkılaştırma eğiliminde olduklarını savundular.

Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı sorulduğunda, yaklaşık %56'sı bunun 2024 ikinci çeyrekte veya daha sonra olmayacağını belirtirken, yaklaşık %35'i gelecek yılın ilk üç ayında bir indirim öngördü. %10'u ise faiz indirimi için 2023'ün son çeyreğini tahmin etti.