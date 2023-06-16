Fed'in ters repo penceresinden 1 trilyon 992 milyar dolarlık gecelik ters repo teklifi geldi ve faiz oranı yüzde 5,05 oldu. İşlem hacmi Çarşamba gününe göre 117 miyar dolar azaldı.

Ters repo kullanımı 30 Aralık'ta 2 trilyon 554 milyar dolar seviyesine kadar çıkmıştı.

Fed'in iskonto penceresi kullanımı da 14 Haziran haftasında 7 Haziran haftasındaki 3,2 milar dolardan 3,6 milyar dolara çıktı.

Banka Dönemsel Fonlama Programı'ndan kredi kullanımı 7 Haziran haftasındaki 288,6 milyar dolardan 285,7 milyar dolara geriledi.