Mastercard'dan yapılan açıklamada, şirketin EEMEA Bölgesi için hazırladığı "FinTech'in Geleceği: Akıllı, Ölçeklenebilir, Katılımcı" başlıklı raporun bölgenin önde gelen teknoloji etkinliklerinden biri olan GITEX Global 2022 kapsamında sunulduğu kaydedildi.

Rapora göre, ödeme ve para transferi çözümleri bölgenin fintek sektörünü geliştirmeye devam ederken, krediler ve açık bankacılık sistemleri de hızla yükseliyor.

Fintek dünyasının benzeri görülmemiş bir ivmeyle ekonomileri dönüştürüp ve değerlerin değişiminde rol oynadığı tespitini ortaya koyan rapor, yeni oyuncuların sürekli sektöre girdiğini, sahip oldukları ölçeklendirme stratejilerinin olgunlaştığını ve yatırımların hızlandığını gösteriyor.

Rapor ayrıca, fintek şirketlerinin asıl misyonunun halihazırda, tüketicileri desteklemek, finansal erişimi arttırmak ve bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan ya da çok az olan kesimleri dijital ekonomiye kavuşturmak olduğunu kaydediyor.

2021'de 112,5 milyar dolar olan fintek küresel pazar değerinin 2028 itibarıyla yüzde 19,8'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla 332,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre ayrıca, tüm dünyada 470'ten fazla fintek unicorn şirket bulunuyor ve bunların 40'ı 2022 yılı ilk çeyreğinde sektöre katıldı. Raporda, 2021'in Türkiye için fintek anlaşmaları ve yatırımları konusunda zirve yılı olduğu ifade ediliyor.

Mastercard'ın raporuna göre, bölgedeki fintek sektörlerinde tüm paydaşları ve kişileri kalkındıracak olan katılımcı yaklaşımı, bu büyümenin ana faktörü.

Raporda finans teknolojilerinin nasıl bir ekosistemde kurulabileceği, faaliyet gösterebileceği ve büyüyebileceğine yönelik tespitler ise şu şekilde sıralandı:

"Fintek sektörü düzenlemeleri yükselişte - Bölgedeki fintek sektörüne dair düzenlemeler, ödeme, havale, kitle fonlaması, e-para ve taraflar arası borç verme gibi birçok madde içeriyor. Türkiye halihazırda bu beş maddenin üçüyle ilgili düzenlemelere sahip.

Açık bankacılık dönüştürücü rol üstleniyor - Tüketicilerin yüzde 51'i açık bankacılığın en büyük avantajının bankacılık işlemlerini daha hızlı yapabilmek olduğunu söylüyor. Mastercard'ın yeni ödeme yöntemlerinin kullanımına dair hazırladığı 2022 yılı raporuna göre,tüketicilerin yüzde 51'i açık bankacılığı fatura ve borç ödeme, Şimdi Al Sonra Öde işlemleri, kredi puanı optimizasyonu, havale yapma, birikim yapma, kripto para alım-satımı, finansal planlama, vb. birçok iş için kullanıyor. Bölgedeki tüketicilerin yüzde 50'sinden fazlası işlem kolaylığı sebebiyle hesaplarını otomatik ödemeye bağlamak istiyor. Ve neredeyse yüzde 50'si bu şekilde fatura ödemelerini yönetmenin, hesaplar arası işlem yapmanın ve genel tüm finansal işlemlerin daha kolay olduğunu düşünüyor.

Global iş birlikleri önemli - Fintek şirketleri için global kuruluşları işe dahil etmek çok önemli hale geldi. Mastercard gibi şirketler fintek şirketlerinin hızlıca gelişmesine ve yükselmesine yardımcı oluyor.

Bir açık oturumda bu raporun bulguları üzerinde tartışan sektör liderlerine göre ise bölgedeki genç, teknoloji adaptasyonu yüksek ve bilgi sahibi olan tüketiciler bölgedeki fintek ürünleri ve hizmetleriyle ilgili trendleri belirliyor. Metaverse, yapay zeka, 5G ve veri analizi sayesinde şirketler hiper kişiselleştirilmiş deneyimleri sunabiliyor, bu da tüketici tarafında 7/24 ulaşılabilecek dijital deneyimlere yönelik talebi arttırıyor."