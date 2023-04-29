Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA"dan "AA-"ye çekildi.

Böylece Euro Bölgesi'nin en büyük ikinci ekonomisi olan Fransa, İrlanda ve Çekya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerle aynı not seviyesine geldi.

Kredi notunun düşürülmesinin nedenleri olarak daha düşük büyüme beklentileri, zayıflamış rekabet gücü, beklenenden daha yüksek kamu açıkları ve kamu borcunda yaşanan sürekli artış gösterildi.

Macron'un emeklilik yaşını yükselterek, sistemdeki boşlukları kapatma yönündeki son çabası, kitlesel protestoları ateşledi ve parlamentoyu bölerek gelecekteki reformlar için gerekli desteğin alınmasını zorlaştırdı.

Fitch, "Emeklilik reformunun yakın zamanda kabul edilmesi, orta ve uzun vadede kısmen olumlu olacak. Reform, 2030'a kadar yıllık brüt 17,7 milyar euro tasarruf sağlayacak (GSYİH'nın %0,6'sı)" değerlendirmesinde bulundu.

Fitch, Fransa'nın büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,8'e, gelecek yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 1,3'e indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, "Siyasi çıkmaz ve bazen şiddete varan toplumsal hareketler, Macron'un reform gündemi için bir risk oluşturuyor. Daha genişletici bir maliye politikası veya önceki reformların tersine çevrilmesi için baskılar yaratabilir" şeklinde görüş belirtti.

Kredi notunun görünümü indirimin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.