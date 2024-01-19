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Fitch'den faiz indirimi açıklaması: Çok sert olmayacak

Fitch Ratings, merkez bankalarının faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamada, "Merkez bankalarının 2024 yılında faiz indirimleri çok sert olmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2024 16:26

Son Güncelleme Tarihi 19 Ocak 2024 16:26

Fitch Ratings, merkez bankalarının 2024 yılında faiz indirimlerine yönelmelerinin coğrafi olarak yaygın olacağını, ancak indirimlerin çok sert olmayacağını öngördü. Fitch Ratings'in son Ekonomi Gösterge Tablosu'na göre, bu yılın sonunda faizler hala Covid-19 pandemisi öncesi seviyelerin çok üzerinde kalacak.

Enflasyondaki son düşüşler ve güvercin Fed yorumlarının ardından Fitch, bu sıkılaştırma döngüsünde Fed, ECB veya İngiltere Merkez Bankası'ndan (BOE) başka faiz artışı beklemiyor ve her bankanın 2024 sonuna kadar 75 baz aiz indirimi yapmasını bekliyor.

Küresel Ekonomik Görünüm'de yer alan 20 ekonomiden 19'unda merkez bankalarının bu yıl faiz indirimine gitmesinin beklendiğini belirten Fitch, sadece Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırmasının beklendiğini vurguladı.

Fitch yayınladığı raporda, "Küresel merkez bankalarının sıkılaştırma politikasındaki payını gösteren bir difüzyon endeksi 2022'nin sonlarında tarihi zirvelere ulaştı ancak endeks bu yıl 'nötr' 50 seviyesinin oldukça altına düşecek.

Faiz indirimlerinin coğrafi genişliği etkileyici olacak, ancak boyutları ve hızları son iki yıldaki agresif artışlara göre mütevazı olacak ve oranları pandemi öncesi seviyelerin oldukça üzerinde bırakacaktır.

Son sıkılaştırma döngüsünde politika faizlerindeki artış tarihsel standartlara göre son derece hızlıydı; Fed ve BOE 2021'deki dip seviyeden sırasıyla 525bp ve 515bp, ECB ise 450bp artış yaptı. Fed, BOE ve ECB'den 2025 sonuna kadar sırasıyla 200bp, 175bp ve 150bp'lik kümülatif indirimler bekliyoruz. Fed'in Haziran veya Temmuz 2024'ten önce faiz indirimine gitmesini beklemiyoruz" dedi.

Şu anda Fed ve ECB'nin 2024 sonuna kadar yaklaşık 150bp, BOE'nin ise yaklaşık 115bp faiz indirimi yapacağını öngören finansal piyasalardan daha yavaş bir faiz indirimi hızı beklediklerini ifade eden Fitch, "Bu, yapışkan ücret ve hizmet fiyat enflasyonunun merkez bankalarını çok hızlı indirim konusunda temkinli hale getireceği görüşümüzü yansıtıyor" dedi.

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