CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fitch'ten Japonya'ya kredi notu riski için uyarısı

Fitch'ten Japonya'ya kredi notu riski için uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kısa ve orta vadeli tahvil ihracını artırmayı değerlendiren Japonya'yı not riskleri için uyardı

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2025 11:43

Japonya, büyük bir teşvik paketini finanse etmek için kısa ve orta vadeli tahvil ihracını artırmaya hazırlanıyor. Devlet tahvili satışlarından yaklaşık 7 trilyon yen daha fazla gelir elde etmeyi bekleyen Japonya'ya Fitch Ratings'ten uyarı geldi.

Fitch Ratings, son teşvik paketinin, "orta vadede mali politikada önemli bir gevşeme temsil etmesi ve devlet borcu/GSYİH yörüngesinde yukarı yönlü baskı oluşturması durumunda" Japonya'nın "A" egemen borç notuna yönelik riskleri artırabileceğini söyledi.

Fitch açıklamasında, "Japonya'nın geniş yerli yatırımcı tabanı, kademeli para politikası sıkılaştırmasına rağmen nispeten düşük tahvil getirilerini ve hükümetin finansman kapasitesini desteklemeye devam ediyor. Yine de, sürekli yüksek oranlardan kaynaklanan riskler zamanla yoğunlaşacaktır" ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Çin’de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! Çin'de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! 26 Kasım 2025 09:55
Brent petrolün varili 62,04 dolar Brent petrolün varili 62,04 dolar 26 Kasım 2025 09:51
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:47
Piyasalar Fed’e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor Piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:13
Avustralya’da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı Avustralya'da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı 26 Kasım 2025 08:29
ABD’de ÜFE eylülde beklentilere paralel yükseldi ABD'de ÜFE eylülde beklentilere paralel yükseldi 25 Kasım 2025 16:49
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 25 Kasım 2025 16:54
İngiltere’de perakende satış beklentilerin altında kaldı İngiltere’de perakende satış beklentilerin altında kaldı 25 Kasım 2025 14:33
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 25 Kasım 2025 13:22
Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor 25 Kasım 2025 12:15
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor 25 Kasım 2025 12:13
Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte stabil kaldı Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte stabil kaldı 25 Kasım 2025 11:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler