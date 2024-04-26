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Fitch'ten Türk Bankacılık sektörü değerlendirmesi

Fitch Ratings, bankacılık sektöründe kârlılığın genel olarak 2024'te azalmasını beklediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 26 Nisan 2024 11:18

Son Güncelleme Tarihi 26 Nisan 2024 11:18

Fitch Ratings'in son üç aylık döneme ilişkin "Türkiye Bankacılık Veri İzleme" raporunda, devam eden para politikası sıkılaştırmasının ve deflasyonist önlemlerin Türk bankalarının 2023 yılı son çeyrek dönemde mevduat fonlama maliyeti üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Rapora göre, bankaların kredi yeniden fiyatlandırma çabalarının artan mevduat maliyetleri ve yüksek kredi değer düşüklüğü masrafları ile dengelenmesi nedeniyle marjlar daraldı ve genel olarak kârlılık azaldı.

Raporda, "Marj baskısı, artan mevduat ve swap maliyetleri, azalan TÜFE bağlantılı kazançlar, yüksek kredi değer düşüklüğü masrafları ve işletme giderleri üzerinde devam eden enflasyon baskısı göz önüne alındığında, kârlılığın genel olarak 2024'te azalmasını bekliyoruz." denildi.

Raporda şöyle devam edildi:

"Bankaların riskli segmentlere ve sektörlere maruz kalması, yoğunlaşma ve mevsimsel riskler ve hala yüksek olan döviz kredileri (4Ç23 sonu: ortalama %29) göz önüne alındığında, varlık kalitesi üzerindeki baskılar devam ediyor. Yüksek Türk lirası faiz oranları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve kredi kartı harcamalarına ilişkin düzenlemelerin potansiyel olarak sıkılaştırılması göz önüne alındığında, büyük ölçüde teminatsız perakende portföylerin etkisiyle 2024 yılında varlık kalitesinde bir miktar ılımlı zayıflama bekliyoruz."

Fitch raporu, Türk bankacılık sektörünün toplam varlıklarının %83'ünü oluşturan 13 bankayı kapsıyor.

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