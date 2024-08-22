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FOMC tutanaklarından gevşeme sinyali

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanakları Fed yetkililerinin Eylül'de faiz indirimine kapı araladıklarını gösterdi.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2024 06:15

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 30-31 Temmuz'da yapılan toplantının tutanaklarına göre, Fed yetkilileri geçen ay Eylül ayındaki politika toplantısında faiz indirimine güçlü bir şekilde eğilim gösterdiler.

Fed yetkilileri geçen ay FOMC toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi ancak 17-18 Eylül'deki oturumda bir indirime kapı araladı.

Açıklanan tutanaklara göre Temmuz toplantısında politika yapıcıların "büyük çoğunluğu" verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde bir sonraki toplantıda politikanın gevşetilmesinin muhtemelen uygun olacağını gözlemledi.

Tutanaklarda ayrıca, "birçok" Fed yetkilisinin faiz oranlarının duruşunu kısıtlayıcı olarak gördüğü ve "birkaç katılımcının" enflasyonist baskılarda devam eden soğumanın ortasında, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamasının para politikasının ekonomik faaliyet üzerindeki baskıyı artıracağı anlamına geleceğini iddia ettiği kaydedildi.

Tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin Temmuz ayında faizlerin sabit tutulması konusunda hemfikir olduğu belirtilirken, "birkaç" politika yapıcının, işsizlik oranındaki artışın ortasında enflasyonu düşürme konusunda kaydedilen ilerlemenin "faizleri düşürmek için makul bir gerekçe sağladığını" söylediği ifade edildi.

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