S&P Global hazırlanan HCOB'un öncü Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), öncü verilerine göre Temmuz'da Haziran ayındaki 47,2 puanlık nihai okumadan 46,6 puana düştü. Ekonomistler ise bileşik PMI'nin 47,8'e toparlanmasını bekliyorlardı.

50 puanın üzerindeki PMI verileri büyümeye, altındaki okumalar ise daralmaya işaret etmekte.

Hamburg Commercial Bank ekonomistlerinden Norman Liebke, "Veriler, ekonomideki kayda değer bir yavaşlamanın sinyalini verdiler. Ekonomik aktivite GSYH'da Kasım 2020'de görülen daralmadan bu yana en keskin düşüşünü gösterdi ve gözle görülür bir soğumaya işaret etti" dedi.

Hizmet sektörü öncü PMI, Temmuz ayında Haziran ayındaki 48.0'dan 47,4 puana indi. Bu, Şubat 2021'den bu yana görüen en düşük seviye oldu.

Beklentiler ise hizmet PMI'nın 48,4 puan olacağı yönündeydi.

İmalat sektörü PMI endeksi de Temmuz'da COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana görüen en düşük seviyesine ulaşarak Haziran ayındaki 46,0'dan 44,5 puana geriledi. Beklentiler ise 46,0 puan seviyesindeydi.

Liebke, "Yeni ihracat işlerindeki düşüş daha da sert oldu ve Çin ekonomisinin bu yıl şimdiye kadar beklendiği gibi toparlanamaması nedeniyle zayıf küresel talebi yansıttı" dedi.