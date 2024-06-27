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Fransa'daki seçim belirsizliği yatırımcıları ürkütüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şok bir parlamento seçimi çağrısı yapmasının ardından Fransız hisse senetleri ve devlet tahvillerinde başlayan satışlar azalmış olsa da, yatırımcılar Pazar günkü oylama öncesinde ürkmeye devam ediyor ve bazıları potansiyel bir borç krizi konusunda uyarıda bulunuyor.

Oluşturma Tarihi 27 Haziran 2024 12:36

Son Güncelleme Tarihi 27 Haziran 2024 12:38

Fransa'da son kamuoyu yoklamaları, Jordan Bardella liderliğindeki aşırı sağcı Rassemblement National (RN veya Ulusal Ralli) partisinin Ulusal Meclis'te en fazla sandalyeyi kazanabileceğini ve onu sol ittifak Nouveau Front Populaire'in (NFP veya Yeni Halk Cephesi) izleyeceğini gösteriyor.

Macron'un Rönesans Partisi'nin de içinde yer aldığı merkezci ittifakın ise üçüncü olacağı tahmin ediliyor. Pazar günkü ilk tur oylamanın ardından 7 Temmuz'da ikinci tur oylama yapılacak ve bu da parlamentonun askıda kalmasıyla sonuçlanabilir.

Bu belirsizlik - hem solun hem de sağın politika vaatleriyle birleşince - şu anda piyasaların üzerinde asılı duruyor.

Ülkenin mavi çipli CAC 40 endeksi Mayıs 2023'ten bu yana en kötü ayına doğru ilerlerken, büyük bankalardan Societe Generale ve BNP Paribas
Haziran ayında şu ana kadar sırasıyla yaklaşık %19 ve %11 oranında düştüler.

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