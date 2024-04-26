CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fransızlar vergilerin artırılacağından endişeli

Fransızlar vergilerin artırılacağından endişeli

Pantheon Macroeconomics'ten Claus Vistesen, Fransa'da tüketici güveninin, Fransız hükümetinin genişleyen kamu açığını kapatmak için çabalarken vergi artışları hayaletiyle zayıfladığını belirtiyor.

Oluşturma Tarihi 26 Nisan 2024 11:03

Son Güncelleme Tarihi 26 Nisan 2024 11:03

Bugün yayınlanan bir ankete göre, tüketiciler kişisel mali durumları ve daha geniş ekonomi için daha kasvetli bir görünüm ortaya koyarken, duyarlılık bu ay beklenmedik bir şekilde azaldı. Vistesen bir notunda, bunun muhtemelen bu yıl hükümet gelirlerini desteklemek için vergilerin artırılacağı beklentilerinden kaynaklandığını yazıyor.

Fransa'nın bütçesi geçen yıl daha büyük bir açık vererek Avrupa Birliği kurallarının daha da ötesine geçti ve bakanlar ve politika yapıcılar bu açığı kapatmak için çalışıyor.

Vistesen, "Genel olarak bu veriler, reel gelir büyümesi toparlandıkça tüketicilerin harcamalarında bir toparlanma yaşanacağına dair yakın vadeli hikayemizle tutarlı olmaya devam ediyor, ancak şimdi herhangi bir vergi değişikliği duyurusunu ilgiyle bekliyoruz" dedi.

İlginizi Çekebilir
Uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayınlandı Uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayınlandı 25 Nisan 2024 11:12
Altının gramı 2 bin 430 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 430 liradan işlem görüyor 25 Nisan 2024 10:23
Japonya değer kaybeden yene müdahaleye hazır olduğunu bildirdi Japonya değer kaybeden yene müdahaleye hazır olduğunu bildirdi 25 Nisan 2024 09:44
Orta Doğu gerilimleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Orta Doğu gerilimleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 25 Nisan 2024 09:34
Hong Kong kripto para ETF’leri fon topluyor Hong Kong kripto para ETF'leri fon topluyor 25 Nisan 2024 09:02
S&P: Çin’in yeni bir tahvil temerrüt dalgasına hazırlıklı olması gerekebilir S&P: Çin'in yeni bir tahvil temerrüt dalgasına hazırlıklı olması gerekebilir 25 Nisan 2024 08:59
ABD’de mimarlık firmalarının faturalandırmaları eşik değerin altında seyrediyor ABD'de mimarlık firmalarının faturalandırmaları eşik değerin altında seyrediyor 25 Nisan 2024 08:56
Güney Kore ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü Güney Kore ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü 25 Nisan 2024 08:53
Norveçli fon yöneticinden dikkat çeken Avrupa açıklaması Norveçli fon yöneticinden dikkat çeken Avrupa açıklaması 25 Nisan 2024 08:48
Rus mahkemesinden JPMorgan kararı Rus mahkemesinden JPMorgan kararı 25 Nisan 2024 08:51
Goldman Sachs’tan petrol fiyatları açıklaması Goldman Sachs'tan petrol fiyatları açıklaması 25 Nisan 2024 08:43
Deutsche Bank karı beklentileri aştı Deutsche Bank karı beklentileri aştı 25 Nisan 2024 08:37
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,31
%0,831
ALTIN
1.003,65
%0,3648
BORSA
1.002,31
%0,2312
EURO
1.001,54
%0,1542
DOLAR
1.265,84
%26,5843
ALTIN
1.023,90
%2,3899
BORSA
1.107,28
%10,728
EURO
1.121,98
%12,1977
DOLAR
1.340,91
%34,0914
ALTIN
1.080,05
%8,0054
BORSA
1.135,19
%13,5188
EURO
1.132,94
%13,2938
DOLAR
2.265,43
%126,5434
ALTIN
1.993,91
%99,3907
BORSA
1.754,17
%75,4173
EURO
1.735,90
%73,5899
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler