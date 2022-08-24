Ukrayna'daki savaşın Almanya'nın büyümesine maliyetinin bu yıl yüzde 3 olacağını öngören Fratzscher, bu negatif etkinin Almanya'nın Rus gazına bağımlılığının tamamen sona erdirmesi beklenen 2025 yılına kadar devam edeceğini savundu.

"Ukrayna'daki savaş Alman ekonomisine büyük hasar verdi" diye konuşan Frantzscher, 2022 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 1,5'e indirdi.

Konuşmasında yüksek enflasyonun bir ücret-enflasyon sarmalına yol açacağı endişelerini de değerlendiren Frantzscher, "Almanya'da sendikalar 1970'lerde olduğu kadar güçlü değil. Ücretlerin yüzde 8 olan enflasyonun altında yüzde 4,5 büyüyeceğini tahmin ediyorum. Gelecek yıllarda bir ücret sarmalına girmemizi beklemiyorum" dedi.