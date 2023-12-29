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G7 liderleri dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının yasallığını tartışacaklar

G7 liderlerinin Şubat ayında yapılacak zirvede, dondurulmuş olan 300 milyar dolar büyüklüğünde Rus varlığına el konulmasını sağlayacak yeni bir yasal teoriyi tartışacakları öne sürüldü.

Oluşturma Tarihi 29 Aralık 2023 08:57

Son Güncelleme Tarihi 29 Aralık 2023 08:57

G7 liderlerinin Şubat ayında yapılacak zirvede, dondurulmuş olan 300 milyar dolar büyüklüğünde Rus varlığına el konulmasını sağlayacak yeni bir yasal teoriyi tartışacakları konusu hakkında bilgi sahibi kaynakların uluslararı basına yaptıkları açıklamalara göre, ABD ve İngiltere'den yetkililer, Rus varlıklarına el koyma çabalarını hızlandırmak için çalışıyorlar ve G7 liderlerinin Şubat sonunda, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci yıldönümü civarında bir araya geldiklerinde, daha güçlü bir açıklama yayınlamayı kabul etmelerini bekliyorlar.

Kaynaklar, İngiltere, Japonya ve Kanada tarafından desteklenen ABD'nin, G7 çalışma gruplarının G7 liderleri için seçenekler geliştirmesini önerdiğini, ancak Şubat sonundaki toplantıda varlıklara el koyma konusunda "gerçek bir duyuru" beklememeleri konusunda uyarıda bulunduklarını ifade ediyorlar.

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