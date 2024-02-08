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Gazprom Çin'e doğal gaz sevkiyatında rekor kırdı

Rus enerji şirketi Gazprom, Çin'e boru hattıyla doğal gaz sevkiyatında bu yıl altıncı defa günlük hacim rekorunun kırıldığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 08 Şubat 2024 16:59

Son Güncelleme Tarihi 08 Şubat 2024 16:59

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya'nın Gücü boru hattından yapılan günlük sevkiyat hacminin sözleşme yükümlülüklerinin üzerinde devam ettiği belirtildi.

Çin'e sevkiyatta bu yıl altıncı defa günlük hacim rekorunun kırıldığına işaret edilen açıklamada, rekor düzeydeki sevkiyatın 7 Şubat'ta gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Sibirya'nın Gücü boru hattıyla sevk edilen doğal gazın miktarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Gazprom, Çin'e 2023'te 22,7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleştirmişti.

Sibirya'nın Gücü hattının yıllık kapasitesinin 2025'te 38 milyar metreküpe ulaşması planlanırken, Gazprom, Sibirya'nın Gücü 2 hattının da inşasıyla Çin'e toplam doğal gaz sevkiyat hacmini yaklaşık 100 milyar metreküpe çıkartmayı hedefliyor.

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