ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı için yıl sonu getiri tahminini yüzde 2,25'ten yüzde 2,70 seviyesine çıkaran Goldman Sachs, 2 yıl vadeli Hazine kağıdında ise getirinin 2022 ve 2023 sonlarında yüzde 2,9 ve yüzde 3,15'e yükseleceklerini tahmin etti.

Goldman Sachs, 30 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı için 2022 yılı sonu getiri tahminini ise yüzde 2,75 olarak ortaya koydu.

Banka yaptığı değerlendirmede, 2 ve 10 yıl vadeli tahvillernde getiri eğrisinin bu yıl sonuna kadar ılımlı şekilde terse döneceğini, ancak bunun bir resesyonun yaşanacağının göstergesi olarak alınmaması gerektiğini de ifade etti.