Goldman Sachs, BoE'nin faizi çıkaracağı nihai noktaya yönelik beklentisini 25 baz puan artırarak yüzde 6.0'a çıkardı.

Piyasa ise Cuma günü BoE nihai faiz oranı beklentilerini yüzde 6,50 olarak fiyatladı