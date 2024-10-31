Goldman Sachs BoE'den faiz indirimi beklentisinden vazgeçti

Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Aralık ayında faiz oranlarını korumasını beklediğini ve aracı kurumun "daha genişlemeci" olarak nitelendirdiği İngiltere bütçesinin ardından 25 baz puanlık bir indirim tahminini revize ettiğini söyledi.

Goldman Sachs ekonomistleri, "Daha güçlü 2025 büyümesine yönelik beklentiler, yakın vadede ardışık kesintiler için aciliyeti azaltabilir. Şu andan Aralık ayına kadar verilerde - özellikle enflasyonda - büyük aşağı yönlü sürprizlerle bir kesinti mümkün olmaya devam etse de, şimdi bir duraklamanın daha olası olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesini yaptılar.

Goldman Sachns, önceki iletişim ve enflasyonda beklenenden daha hızlı ilerleme göz önüne alındığında, BoE'nin Kasım toplantısında 25 bp'lik bir indirim beklemeye devam ediyor ve ardından Şubat ayından itibaren art arda yapılacak indirimlerle banka faizinin Kasım ayında %2,75'ten %3'e düşeceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs ayrıca İngiltere için 2025 GSYH tahminini %1,5'ten %1,6'ya yükseltti ve GSYH artışına bağlı olarak güçlenen talep nedeniyle ılımlı bir enflasyon artışı öngörüyor.