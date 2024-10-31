CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Goldman Sachs BoE'den faiz indirimi beklentisinden vazgeçti

Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) Aralık'ta faiz indirimi beklentisinden vazgeçti.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2024 08:59

Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Aralık ayında faiz oranlarını korumasını beklediğini ve aracı kurumun "daha genişlemeci" olarak nitelendirdiği İngiltere bütçesinin ardından 25 baz puanlık bir indirim tahminini revize ettiğini söyledi.

Goldman Sachs ekonomistleri, "Daha güçlü 2025 büyümesine yönelik beklentiler, yakın vadede ardışık kesintiler için aciliyeti azaltabilir. Şu andan Aralık ayına kadar verilerde - özellikle enflasyonda - büyük aşağı yönlü sürprizlerle bir kesinti mümkün olmaya devam etse de, şimdi bir duraklamanın daha olası olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesini yaptılar.

Goldman Sachns, önceki iletişim ve enflasyonda beklenenden daha hızlı ilerleme göz önüne alındığında, BoE'nin Kasım toplantısında 25 bp'lik bir indirim beklemeye devam ediyor ve ardından Şubat ayından itibaren art arda yapılacak indirimlerle banka faizinin Kasım ayında %2,75'ten %3'e düşeceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs ayrıca İngiltere için 2025 GSYH tahminini %1,5'ten %1,6'ya yükseltti ve GSYH artışına bağlı olarak güçlenen talep nedeniyle ılımlı bir enflasyon artışı öngörüyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de mal ticareti açığı arttı ABD'de mal ticareti açığı arttı 29 Ekim 2024 16:03
AB ile İngiltere rekabet soruşturmalarında işbirliği yapacak AB ile İngiltere rekabet soruşturmalarında işbirliği yapacak 29 Ekim 2024 15:48
Almanya’da tüketici güvenini 2022’den beri en yüksek seviyesinde Almanya'da tüketici güvenini 2022'den beri en yüksek seviyesinde 29 Ekim 2024 13:05
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 29 Ekim 2024 11:29
Brent petrolde küresel piyasalar etkisi yaşanıyor Brent petrolde küresel piyasalar etkisi yaşanıyor 29 Ekim 2024 10:02
Tamaki: BoJ politikasında büyük bir değişiklik yapmaktan kaçınmalı Tamaki: BoJ politikasında büyük bir değişiklik yapmaktan kaçınmalı 29 Ekim 2024 07:50
Petrol fiyatları kayıplarını topluyor Petrol fiyatları kayıplarını topluyor 29 Ekim 2024 07:45
Çin’de sanayi şirketlerinin karları yılın en sert düşüşünü kaydetti Çin'de sanayi şirketlerinin karları yılın en sert düşüşünü kaydetti 28 Ekim 2024 12:14
Emtia piyasası karışık seyrediyor Emtia piyasası karışık seyrediyor 28 Ekim 2024 12:06
Brent petrol düşüşte Brent petrol düşüşte 28 Ekim 2024 12:01
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar yoğun veri haftasına pozitif seyirle başladı 28 Ekim 2024 09:04
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 30 Ekim 2024 10:05
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler