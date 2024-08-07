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Goldman Sachs Ceo'su Solomon: Sonbaharda Fed'den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz

Goldman Sachs Group İcra Kurulu Başkanı David Solomon, sonbaharda Fed'den bir veya iki faiz indirimi görebileceklerini beklediklerini öngördü.

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2024 09:37

Son Güncelleme Tarihi 07 Ağustos 2024 09:39

Goldman Sachs Group İcra Kurulu Başkanı David Solomon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) borçlanma maliyetlerini düşürmek için acil adım atmaktan kaçınacağını öngördü.

Bloomberg TV'de açıklamalarda bulunan Solomon, "Eylül'den önce bir şey göreceğimizi beklemiyorum Ekonomi yoluna girecek ve muhtemelen bir durgunluk görmeyeceğiz." dedi.

Solomon, "Şu anda gördüğümüz ekonomik verilere ve Fed'in mesajlarına dayanarak, sonbaharda bir veya iki faiz indirimi görmemizin muhtemel olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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