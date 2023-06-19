Goldman Sachs Baş Ekonomisti Hui Shan yayınladığı araştırma notunda, "Emlak piyasasından kaynaklanan süregelen zorluklar, tüketici ve özel girişimciler arasında yaygın bir kötümserlik ve güçlü büyüme engellerini kısmen dengelemek için yalnızca ılımlı bir politika rahatlama ile birlikte, 2023 için gerçek GSYH tahminimizi düşürdük" dedi.

Goldman Sachs ekonomistleri, ülkenin karşı karşıya olduğu bir dizi makroekonomik sorun olduğunu belirterek, "Pandemi sonrası ekonominin açılmasına bağlı artışın hızla azalmasıyla birlikte, demografi, çok yıllık mülk durgunluğu, yerel hükümetin zımni borç sorunları ve jeopolitik gerilimler gibi orta vadeli zorluklar, Çin'in büyüme görünümünün daha önemli hale gelmeye başlayabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandılar.