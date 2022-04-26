Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın ilk faiz artırımı için beklentisini Temmuz olarak ortaya koydu. Ekonomist Seven Jari Steh, Temmuz ayında yapılacak 25 baz puanlın faiz artırımı Eylül ve Aralık aylarında yapılacak faiz artırımlarının takip edeceğini de öngördü.

Stehn dün yayınladığı raporda ECB'nin 2023 yılında da 4 kez faiz artırarak hali hazırda yüzde -0,50 olan gösterge faizi yüzde 1,25'e çıkaracağını tahmin etti.

Goldman Sachs ayrıca, ECB'nin varlık alım programı APP'yi üçüncü çeyrekten önce, ikinci çeyrek içinde sona erdirme yönünde bir kararı Haziran ayında vereceğini savundu.