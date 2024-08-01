CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Goldman Sachs faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs, Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) ocak ayında 25 baz puanlık faiz artırımı bekliyor.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2024 10:24

Son Güncelleme Tarihi 01 Ağustos 2024 10:24

Goldman Sachs'ın Japonya ekonomisi araştırma ekibi, BOJ'un yılda yaklaşık iki kez olmak üzere kademeli faiz artışlarına devam edeceğini öngördü.

Ekibe göre BOJ'un, ücret artışının hizmet fiyatlarına kesin olarak yansıtıldığı Ekim ayında birçok hizmet fiyatının revize edilmesinin ardından enflasyonda net bir artış olduğunu teyit ettikten sonra Ocak 2025'te politika faizini 25 baz puan artırarak %0,50'ye yükseltmesi bekleniyor.

Araştırma ekibi ayrıca BOJ'un JGB alımlarını kademeli olarak azaltma planının, merkez bankasının "standart para politikası yürütmesi" için gerekli koşulların oluştuğu anlamına geldiğini de belirttiler.

İlginizi Çekebilir
Fitch: Türk bankalarının faaliyet ortamı iyileşmeye devam etti Fitch: Türk bankalarının faaliyet ortamı iyileşmeye devam etti 31 Temmuz 2024 13:55
Almanya’da işsizlik beklentinin üzerinde artış gösterdi Almanya'da işsizlik beklentinin üzerinde artış gösterdi 31 Temmuz 2024 13:50
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu 31 Temmuz 2024 13:48
TCMB’nin TL depo alım ihalesi için teklif miktarı belli oldu TCMB'nin TL depo alım ihalesi için teklif miktarı belli oldu 31 Temmuz 2024 13:45
BoJ normalleşme adımlarını sürdürüyor BoJ normalleşme adımlarını sürdürüyor 31 Temmuz 2024 13:42
Rusya’da benzin ihracatı kısıtlamaları uzatıldı Rusya'da benzin ihracatı kısıtlamaları uzatıldı 31 Temmuz 2024 13:41
Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti 31 Temmuz 2024 10:21
Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 31 Temmuz 2024 10:05
Japonya’nın sanayi üretimi düştü Japonya'nın sanayi üretimi düştü 31 Temmuz 2024 08:48
FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024: Belli oluyor! Fed faiz kararı öncesi piyasalarda son durum ne? FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024: Belli oluyor! Fed faiz kararı öncesi piyasalarda son durum ne? 31 Temmuz 2024 08:47
Çin’in imalat faaliyetleri temmuz ayında daraldı Çin'in imalat faaliyetleri temmuz ayında daraldı 31 Temmuz 2024 08:45
Japonya’nın yeni döviz diplomatı yene müdahale seçeneğini masada tutuyor Japonya'nın yeni döviz diplomatı yene müdahale seçeneğini masada tutuyor 31 Temmuz 2024 08:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,44
%0,8439
EURO
1.003,64
%0,364
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
998,82
%-0,1181
ALTIN
1.144,64
%14,4636
EURO
1.143,40
%14,34
DOLAR
959,34
%-4,0664
BORSA
1.342,98
%34,298
ALTIN
1.173,49
%17,3486
EURO
1.154,57
%15,4571
DOLAR
999,12
%-0,0876
BORSA
1.422,63
%42,2626
ALTIN
1.813,35
%81,3354
EURO
1.769,05
%76,9046
DOLAR
1.505,33
%50,5329
BORSA
2.403,48
%140,3484
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler