CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Goldman Sachs: Fed faiz indirimlerine Mart'ta başlayabilir

Goldman Sachs: Fed faiz indirimlerine Mart'ta başlayabilir

Goldman Sachs Economics Research baş ekonomisti Jan Hatzius yayınladığı yatırımcı notunda, Fed'in faiz indirimine Mart ayında başlayabileceğini öngördü.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2024 16:24

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2024 16:24

Goldman Sachs Economics Research baş ekonomisti Jan Hatzius yayınladığı yatırımcı notunda, Fed'in Mart ayında faiz oranlarını düşürmeye başlamasını ve 2024 yılında toplam beş faiz indirimi gerçekleştirmesini beklediğini söyledi.

Hatzius yatırımcı notunda, "Avrupa Merkez Bankası'nın Nisan ayında, İngiltere Merkez Bankası'nın ise Mayıs ayında faiz indirimine gitmesi bekleniyor ve her iki merkez bankasına ilişkin görüşlerimiz piyasa fiyatlamasına göre biraz daha güvercin" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL? Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL? 14 Ocak 2024 11:37
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 15 Ocak 2024 10:03
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 15 Ocak 2024 09:09
ABD’den Husilere destek veren iki şirkete daha yaptırım ABD'den Husilere destek veren iki şirkete daha yaptırım 13 Ocak 2024 13:59
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde 13 Ocak 2024 11:19
ABD’de ilk bilançolar beklentileri karşılamadı ABD'de ilk bilançolar beklentileri karşılamadı 13 Ocak 2024 09:47
Citigroup 20 bin kişiyi işten çıkaracak Citigroup 20 bin kişiyi işten çıkaracak 13 Ocak 2024 09:44
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 13 Ocak 2024 09:19
Çin’den Kızıldeniz’deki gerilimde taraflara itidal çağrısı Çin'den Kızıldeniz'deki gerilimde taraflara itidal çağrısı 12 Ocak 2024 17:31
ABD’de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti ABD'de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti 12 Ocak 2024 16:45
ECB Başkanı Lagarde’ın Trump endişesi ECB Başkanı Lagarde'ın Trump endişesi 12 Ocak 2024 15:51
BlackRock Global Infrastructure Partners’ı yaklaşık 12,5 milyar dolara satın alacak BlackRock Global Infrastructure Partners’ı yaklaşık 12,5 milyar dolara satın alacak 12 Ocak 2024 15:17
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,71
%0,4705
BORSA
1.002,87
%0,2872
ALTIN
998,17
%-0,1826
DOLAR
997,57
%-0,2429
EURO
1.051,82
%5,182
BORSA
1.024,00
%2,4003
ALTIN
1.038,87
%3,8874
DOLAR
1.048,85
%4,8851
EURO
1.026,96
%2,696
BORSA
1.084,73
%8,4732
ALTIN
1.049,02
%4,9023
DOLAR
1.075,29
%7,5286
EURO
1.609,68
%60,9684
BORSA
1.832,62
%83,2621
ALTIN
1.607,32
%60,7324
DOLAR
1.661,61
%66,1608
EURO
BİST En Aktif Hisseler