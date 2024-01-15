Goldman Sachs: Fed faiz indirimlerine Mart'ta başlayabilir

Goldman Sachs Economics Research baş ekonomisti Jan Hatzius yayınladığı yatırımcı notunda, Fed'in Mart ayında faiz oranlarını düşürmeye başlamasını ve 2024 yılında toplam beş faiz indirimi gerçekleştirmesini beklediğini söyledi.

Hatzius yatırımcı notunda, "Avrupa Merkez Bankası'nın Nisan ayında, İngiltere Merkez Bankası'nın ise Mayıs ayında faiz indirimine gitmesi bekleniyor ve her iki merkez bankasına ilişkin görüşlerimiz piyasa fiyatlamasına göre biraz daha güvercin" ifadelerini kullandı.