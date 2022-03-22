Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistlerdi Fed'in hem Mayıs hem de Haziran ayı FOMC toplantılarında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğini tahmin ediyorlar.

FED MAYIS VE HAZİRAN AYINDA TOPLAM 100 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI YAPABİLİR

Ekonomistler, Fed'in yılın ikinci yarısındaki 4 FOMC toplantısında ise faizi 25'er baz puan yükseltmesini beklediklerini ifade ederlerken, 2023 yılının ilk 9 ayında da 3 kez 25'er baz puanlık faiz artırımı yapılacağını öngördüklerini belirttiler.

Goldman Sachs ekonomistlerinin tahmin değişiklikleri Fed Başkanı Powell'ın dün yaptığı Fed'in gerektiğinde 50 baz puanlık bir artırıma hazır olduğu yönündeki açıklamasının ardından geldi.

Goldman Sachs ekonomisitleri Fed'in bilançosunu draraltmaya Mayıs ayında başlayacağını da öngördüler.