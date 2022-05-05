Goldman Sachs ekonomistleri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısındaki açıklamadı sonrasında Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Haziran ve Temmuz toplantılarında 50'şer baz puanlık faiz artırımları yapmasını bekliyor.

"Fed Başkanı'nın gelecek 2 toplantıda 50 baz puanlık artırımların masada olacağı sözlerini güçlü bir sinyal olarak gördük. Hali hazırda Haziran'da 50 baz puanlık artırım bekliyorduk ve Temmuz toplantısı için beklentimizi de 50 baz puan artırım olarak revize ediyoruz" ifadelerini kullanan Goldman Sachs ekonomistleri, Eylül ayında ise 25 baz puanlık bir artırım olacağını öngördüler.

Ekonomistler, "Eylül'de dördüncü bir 50 baz puanlık artırım olası, ancak biz FOMC'nin ek veriler görülene kadar 25 baz puan artırıma geri döneceğini tahmin ediyoruz" dediler.