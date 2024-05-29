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Goldman Sachs: Fed üyelerinin çoğu faiz indirimini destekler

Goldman Sachs, çekirdek PCE %2'nin altını gösterir ise Fed üyelerinin çoğunun faiz indirimini destekleyeceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2024 08:36

Son Güncelleme Tarihi 29 Mayıs 2024 08:36

Goldman Sachs'a göre son veriler ekonomistlerin Fed'in faiz indirimine ilişkin tahminlerini Temmuz ayından Eylül ayına çekmelerine neden oldu. Bir sonraki Fed toplantısı Haziran'da, ardından Temmuz ve Eylül'de yapılacak.

CME'ye göre faiz oranı vadeli işlemleri, merkez bankasının faiz oranlarını Eylül ayına kadar %50, Kasım ayına kadar ise %61 oranında düşüreceğine işaret ediyor.

Goldman ekonomistleri, "Geçen hafta Fed yetkililerinden gelen yorumlar, Temmuz ayında yapılacak bir kesintinin sadece daha iyi enflasyon rakamları değil, aynı zamanda faaliyet veya işgücü piyasası verilerinde anlamlı yumuşama işaretleri gerektireceğini gösteriyordu. Daha güçlü satın alma müdürü raporları ve daha düşük işsizlik başvurularından sonra, bu en olası sonuç gibi görünmüyor" dedi.

"ÇEKİRDEK PCE ENDEKSİ MART AYINDA %2,8'E ULAŞTI"

İşsizlik maaşı başvuruları 18 Mayıs'ta sona eren haftada 215.000 olarak gerçekleşirken, bir önceki hafta bu rakam 223.000 idi.

Goldman ekonomistleri, gelecek aylık çekirdek PCE fiyat endekslerinin yıllık enflasyonu %2'nin altında göstermesi halinde, çoğu Fed yetkilisinin faiz indirimini destekleyeceğini söyledi. Gıda ve enerji hariç çekirdek PCE endeksi Mart ayında %2,8'e ulaştı.

Ekonomistler, "Fed Başkanı Jerome Powell'ın son yorumlarını, kademeli olarak kesintiye gidilmesi yönünde orta bir yola işaret ettiği şeklinde yorumluyoruz. Bu, hem enflasyonla mücadelede kaydedilen kayda değer ilerlemeyi hem de enflasyonun bu yıl hedefin belirgin bir şekilde üzerinde kalacağı ve ekonominin mevcut faiz oranları seviyesinde iyi bir performans sergilediği gerçeklerini kabul edecektir" değerlendirmesini de yaptılar.

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